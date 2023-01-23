Общество

«Ощущение полной разрухи»: великолучане обсуждают состояние центра города в Сети

Состояние центра Великих Лук возмутило жителей города. Мнения они опубликовали в группе «Подслушано Великие Луки × Чёрный список × ПВЛ» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Подслушано Великие Луки × Чёрный список × ПВЛ» / «ВКонтакте»

«Не часто хожу по городу пешком, но сегодня прошлась. Мама дорогая, я в шоке от состояния, в котором находится центр города.

На проспекте Ленина оборванные вывески магазинов болтаются на фасаде здания, вывески многие наглухо закрывают витрины и расписаны хулиганьем», - отметила местная жительница.

Как заметила женщина, окна бывшей гайдаровской библиотеки закрыты наглухо крашеной фанерой.

«За своими магазинами хозяева не смотрят. Ощущение полной разрухи. На Октябрьском проспекте у магазинов бурьян даже зимой и все разбито», - возмутилась она.

Также отмечается, что забор у ювелирного магазина разбит. «Там во дворе стоят ещё сараи, все страшные и перекошенные. Их бы снести, во дворе сделать сквер, вдоль этого забора посадить хвойники, и облагородить, ведь это центр! Зачем эти сараи? Этот ужас в самом центре города?» - продолжила женщина.

Великолучанка обратила внимание, что старинное здание на углу улиц Карла Либкнехта и Пионерской тоже разбито. Там сыпется штукатурка, «балконы вот-вот упадут», стекла на первом этаже выбиты.

«Хотелось бы знать, есть ли у нас ответственные службы? Кто следит, как выглядит город? Ведь не должен наш город иметь такой вид!» - заключила местная жительница.

В комментариях женщина обратила внимание, что это была только прогулка по центру города. «И это вы прошлись по центру, как я понимаю. А если чуть в сторону, ещё хуже... Жалко город», - добавила она.