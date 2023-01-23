Общество

«Слабую» зимнюю погоду прогнозируют синоптики в Псковской области на этой неделе

«Слабая» зимняя погода прогнозируется в Псковской области на этой неделе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Остаток месяца должен пройти, в основном, под знаком "минус", ночные температуры будут отрицательными, от -1 до -9 °C, дневные температуры отрицательные или близкие к нулю, слабоположительные от 0 до -5 °C. Осадки в виде снега, мокрого снега, в отдельные дни мокрый снег с дождем. Ветер южных направлений, умеренный. Слабая зимняя погода» , – рассказала Тала Нещадимова.

Не стоит исключать возвращения морозов в феврале, несмотря на то, что пока синоптики их не наблюдают, добавила она.