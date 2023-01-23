Общество

Псковским НКО назвали сроки предоставления ежегодной отчетности о деятельности

Некоммерческие организации Псковской области до 15 апреля должны предоставить ежегодную отчетность о своей деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Минюста России.

Некоммерческие организации всех организационно-правовых форм обязаны предоставить отчеты о своей деятельности за 2022 год по формам, утвержденным приказом Минюста России от 30 сентября 2021 года № 185 «О формах и сроках представления в Министерство юстиции Российской Федерации отчетности некоммерческих организаций», не позднее 15 апреля 2023 года.

Указанные формы отчетов содержат информацию за отчетный период (2022 год) о деятельности некоммерческой организации, персональном составе руководящих органов и работников, а также о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, получающих денежные средства и (или) иное имущество от указанных источников, либо действующих в качестве посредников при получении таких денежных средств и (или) иного имущества и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», являются иностранные граждане или лица без гражданства.

Отчетность общественных объединений:

информационное письмо о продолжении своей деятельности (с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях общественного объединения в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц);

отчет по форме № ОН 0003 (Отчет об объеме денежных средств и иного имущества, полученных общественным объединением от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, и (или) от граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, получающих денежные средства и (или) иное имущество от указанных источников, либо действующих в качестве посредников при получении таких денежных средств и (или) иного имущества, и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона о 7 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», являются иностранные граждане или лица без гражданства, о целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и использовании).

Отчетность иных некоммерческих организаций.

Некоммерческие организации, учредителями (участниками, членами) которых не являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства, а также не имевшие в течение года поступлений имущества и денежных средств от международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, в случае, если поступления имущества и денежных средств таких некоммерческих организаций в течение года составили до трех миллионов рублей, представляют в Управление заявление о соответствии некоммерческой организации пункту 3.1 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и о продолжении деятельности.

Некоммерческие организации, за исключением указанных выше, обязаны представлять:

отчет по форме № ОН 0001 (Отчет о деятельности некоммерческой организации, персональном составе руководящих органов и работников, а также о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, получающих денежные средства и (или) иное имущество от указанных источников, либо действующих в качестве посредников при получении таких денежных средств и (или) иного имущества, и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», являются иностранные граждане или лица без гражданства);

отчет по форме № ОН 0002 (Отчет о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, и (или) граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников, либо действующих в качестве посредников при получении таких денежных средств и (или) иного имущества, и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», являются иностранные граждане или лица без гражданства).

Способы представления отчетности:

представляются лично по адресу: Псков, улица Гоголя, 4, первый этаж, почтовый ящик для корреспонденции у входа;

направляются почтовым отправлением по адресу: 180000, Псков, улица Гоголя, 4;

путем размещения на информационном портале Минюста России в сети Интернет, предназначенном для размещения отчетов и сообщений, доступ к которому осуществляется через официальный сайт Министерства юстиции России или официальный сайт Управления в сети Интернет в порядке, предусмотренном приказом Минюста России от 7 октября 2010 № 252 «О порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих организаций» после регистрации в личном кабинете, доступном по ссылке.

За непредставление либо несвоевременное представление отчётов в установленный срок в отношении некоммерческих организаций будут применены меры административного воздействия в соответствии со статьей 19.7. КОАП РФ, уточнили в ведомстве.

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