Общество

Два миллиона рублей хотят признать бесхозяйными в Пскове

Денежные средства в размере 1 930 301 рублей 68 копеек хотят признать бесхозяйными в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском суде.

В Псковский городской суд поступило заявление МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях о признании денег бесхозяйными и обращении их в собственность Российской Федерации.

Заявление принято к производству судьи Сергея Падучих, возбуждено гражданское дело.

Судебное заседание по делу назначено на 9 февраля 2023 года в 10:15 в помещении Псковского городского суда Псковской области по адресу: Псков, улица Петровская, 24 кабинет 47 (4 этаж).

Всем заинтересованным лицам, которые считают себя собственниками вышеуказанного имущества либо его иными законными владельцами, предлагается обратиться для решения вопроса о его дальнейшей судьбе либо в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях (во внесудебном порядке), либо в Псковский городской суд для участия в рассмотрении заявления.