Общество

Акция на сливочное масло стартует в псковских магазинах «Деревня Соловьи» 24 января

Акция на сливочное масло стартует во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области 24 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

Фото: «Деревня Соловьи»

«Уже завтра вы сможете купить любимое традиционное масло "Деревня Соловьи" по отличной цене - 156 рублей за штуку. Акция действует с 24 января по 5 февраля во всех фирменных магазинах "Деревня Соловьи" города Пскова и Псковской области», - сообщил производитель.

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области: