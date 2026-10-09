Привиться от гриппа можно будет у торговых центров в Пскове и Великих Луках 10 октября

Мобильные пункты вакцинации от гриппа будут работать в Пскове и Великих Луках 10 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: Министерство здравоохранения Псковской области

В Пскове прививочный комплекс разместится у магазина «Семейный Магнит» на улице Труда, 37А. Сделать прививку можно будет с 10.00 до 14.00.

В Великих Луках мобильный пункт будет работать у торгового центра «Апельсин» с 10.00 до 16.00.

Для вакцинации необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Перед прививкой врач проведет осмотр.