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Общество

Возложение цветов к мемориальному знаку «Памяти псковичей — жертв Холокоста» состоится в Лухново

26.01.2023 17:44|ПсковКомментариев: 0

Церемония возложения цветов к мемориальному знаку «Памяти псковичей — жертв Холокоста» состоится в деревне Лухново Псковского района в Международный день памяти жертв Холокоста 27 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В памятном мероприятии примут участие представители правительства Псковской области, администрации Пскова и Псковского района, Российского Еврейского Конгресса, учащиеся школ Пскова, ветераны. Мероприятие начнется в 13.00.

Организаторами выступают Псковский областной центр народного творчества и общественная организация «Псковский областной еврейский благотворительный центр «Хэсэд Ицхак».

Отметим, Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января. Дата памятного дня выбрана не случайно. 27 января 1945 года Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим, в котором погибло около 1,5 миллиона человек.

Теги: #Холокост
Источник: Псковская Лента Новостей
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