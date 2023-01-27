Общество

Место захоронения дяди-красноармейца пытается отыскать племянница в Псковской области

Найти любую информацию о судьбе Владимира Харитонова, родившегося в 1918 году, просят помочь жителей Псковской области организаторы телепроекта «Жди меня». Об этом сообщается в группе шоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Всю жизнь его искал отец и родная сестра – Антонина Евтина. Увы, их уже нет в живых. Но поиски продолжает племянница Татьяна Покровская. Она указала в письме в адрес проекта, что Харитонов Владимир Иванович являлся старшим братом мамы», – отметили редакторы программы.

В 1938 году он был призван Дросковским райвоенкоматом в ряды Красной Армии. Во время службы он закончил Ташкентское военное училище, и в звании старшего лейтенанта-связиста в 1941 году был направлен в Опочку, откуда написал родным письмо.

«После войны получено извещение о нём, как о без вести пропавшем. При обращении в архив моим дедушкой за справкой о погибшем сыне ему ответили, что в списках погибших его сын не значится. Такой же ответ получен из Опочецкого военкомата», – рассказала заявительница.

Она верит, что ей удастся узнать о судьбе дяди и отыскать место его захоронения.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1821019.