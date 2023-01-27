Общество

Видеоролики на правовую тематику запишут для детей в Псковской области

Короткие видеоролики по актуальным вопросам на правовую тематику для детей запишут в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете юстиции.

Фото: комитет юстиции Псковской области

В целях исполнения поручения губернатора Псковской области о записи видеороликов на правовую тематику для детей состоялась встреча представителей нотариальной палаты, комитета юстиции и государственного архива Псковской области.

«На встрече обсудили такие вопросы, как место и время съемки, возможность привлечения детей для съемок, в каком формате будет происходить съемка (вопрос-ответ или монолог), определились с темами видеороликов. Так как любая съемка требует тщательной подготовки, договорились о графике проведения репетиций», - рассказали в комитете.

Первые видеоролики планируется разместить в Интернете в феврале 2023 года.

Работа будет вестись на постоянной основе.