Общество

Сериал «Король и шут» выйдет в России 2 марта

Сериал «Король и шут» выйдет на «Кинопоиске» 2 марта. Об этом сообщили создатели сериала на Bubble Comic Con 2023.

Фото: Кинопоиск

Сериал представили редактор «Кинопоиска» Ольга Белик, исполнители главных ролей и Андрей Князев (Князь), солист «Короля и шута» и со-продюсер сериала, пишет интернет-сервис о кино.

Скриншот трансляции Bubble Comic Con 2023

В сериале будет мир фэнтези, рассказал исполнитель роли Горшка Константин Плотников. Князь добавил, что многие песни «Короля и шута» обретут долгожданное визуальное воплощение.