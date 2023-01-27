Общество

Приём заявок на фотоконкурс «Открытый взгляд» продолжается в Псковской области

Приём заявок на фотоконкурс «Открытый взгляд» продолжается в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фотоконкурс проводится в семи номинациях. Одна из них - «Полиция глазами общества», в которой рассматриваются снимки о деятельности полиции. К участию в их подготовке приглашаются фотожурналисты, профессиональные фотографы, а также фотолюбители, не работающие в системе МВД России.

Конкурсные работы и заявки направляются до 1 марта текущего года в культурный центр УМВД России по Псковской области по почте: aabramova11@mvd.ru.

К заявкам прилагаются работы (на цифровом носителе - DVD- и CD - дисках, картах памяти) и портретное фото автора в электронном виде в формате «jpeg» первого сохранения с максимальным качеством, размер изображения - не менее 4500 пикселей по длинной стороне, фотокачество - 300 dpi, цветовое пространство - «RGB», правильная ориентация - горизонталь-вертикаль.

Каждый файл должен содержать EXIF-данные: фамилию, имя, отчество автора, наименование подразделения, органа МВД России, от которых заявлен участник, название фотоработы. Интересующие вопросы можно задать, позвонив по телефонам: 8(8112) 59-35-59, 59-35-37.