Общество

Фильмы о Гарри Поттере исчезнут из российских онлайн-кинотеатров с 1 февраля

С 1 февраля в российских онлайн-кинотеатрах нельзя будет посмотреть фильмы о Гарри Поттере. У сервиса Amediateka к этому дню истечет срок лицензионных прав

«Срок лицензионных прав на этот конкретный контент, фильмы вселенной Гарри Поттера, заканчивается в плановом порядке 31 января», — цитирует пресс-службу сервиса РБК.

Ранее в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» появились сноски, что фильмы франшизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» доступны до 31 января.

В прошлом июле информационно-аналитическое агентство TelecomDaily подсчитало, что после ухода Голливуда с российского рынка у российских онлайн-кинотеатров впервые сократилось количество контента.