Общество

Простаивающее медицинское оборудование на 150 млн рублей запустили в Псковской области

Простаивающее медицинское оборудование на 150 млн рублей запустили в Псковской области в 2022 году благодаря прокуратуре. Об этом прокурор региона Иван Грибов сообщил на встрече с журналистами сегодня, 30 января.

«Были случаи, когда в областной больнице, в онкологическом центре, Себеже, Великих Луках простаивало оборудование. Такое оборудование, как биометр, ускоритель (то есть значимое для людей оборудование), не запускалось, мы реагировали, и оборудование на сумму порядка 150 млн рублей было запущено, начало работать и начало оказывать людям необходимые медицинские услуги», - рассказал Иван Грибов.

Напомним, в регионе реализуется несколько программ, благодаря которым в больницах Псковской области появляется новое оборудование.