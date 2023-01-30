Ещё шесть жителей Псковской области заразились коронавирусом

Ещё шесть человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки, всего с начала пандемии подтвердили 126 154 случаев заражения. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
1 пациент выздоровел от заболевания, всего в регионе 124 003 человек избавились от COVID-19. Летальных случаев за сутки не зафиксировали, за период пандемии умер 1961 житель региона.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков – 41357/4
- Великие Луки – 18290/0
- Бежаницкий район – 1628/0
- Великолукский район – 2860/0
- Гдовский район – 2260/0
- Дедовичский район – 3111/0
- Дновский район – 1025/0
- Красногородский район – 1146/0
- Куньинский район – 1073/0
- Локнянский район – 1226/0
- Невельский район – 5680/0
- Новоржевский район – 1355/0
- Новосокольнический район – 3316/0
- Опочецкий район – 3854/0
- Островский район – 6105/0
- Палкинский район – 1283/0
- Печорский район – 2995/0
- Плюсский район – 1990/0
- Порховский район – 4573/0
- Псковский район – 9733/0
- Пустошкинский район – 1604/1
- Пушкиногорский район – 1819/0
- Пыталовский район – 1927/0
- Себежский район – 3018/0
- Стругокрасненский район – 2131/1
- Усвятский район – 749/0