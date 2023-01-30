Общество

Благоустройство парка у реки Милевки в Пскове планируют завершить в конце августа

Благоустройство парка у реки Милевки в Пскове планируют завершить в конце августа 2023 года. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядной организации предстоит провести подготовительные, демонтажные и общестроительные работы. В числе работ: установка ограждения спортивной площадки, площадки для кормления уток, туалетного модуля. Для тротуаров и дорожек предусмотрено асфальтобетонное покрытие, травмобезопасное покрытие, тротуарная и тактильная плитка.

Также на территории парка проведут озеленение, установят малые архитектурные формы и элементы индивидуализации, создадут наружное освещение.

Для детей планируется установить карусель, качели-балансиры, маятниковые качели. Кроме того, проведут монтаж игрового комплекса и качели-кольца.

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Начальная цена контракта - 41 млн 782 тысяч 440 рублей. Источник финансирования - бюджет города Пскова.

Подрядчика определят 16 февраля.