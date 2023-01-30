Общество

Экологи из Петербурга приехали на экспедицию в нацпарк «Себежский»

Зимняя экспедиция сотрудников и студентов-экологов Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета проходит на территории национального парка «Себежский» с 28 января. Об этом сообщается в группе природоохранной зоны в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: национальный парк «Себежский» / «ВКонтакте»

Программа исследований совмещает учебные и научные задачи. Зимнее время лучше всего подходит для отбора проб донных отложений озер в связи с наличием ледового покрова, пояснили сотрудники нацпарка.

В процессе исследования будут отобраны образцы, пробы и материалы, необходимые для ведения мониторинговых наблюдений.

«Изучение антропогенного влияния на экосистемы озер национального парка сотрудниками СПбГУ уже начались в прошлом году. В программе этого этапа – повторный отбор проб в точке, где выявлены превышения ПДК по ряду показателей, расширение сети пробоотбора на озера Озерявки и Нечерица, применение методов биоиндикации для оценки антропогенной нагрузки (изучение ихтиофауны, планктона, бентоса). Полученные результаты будут опубликованы в научных статьях и отчетах», - добавили сотрудники нацпарка.