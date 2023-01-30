Общество

Скончалась псковский преподаватель экономики Надежда Павлова

Скончалась стоявший у истоков экономического образования псковский преподаватель Надежда Павлова. Об этом сообщается в Telegram-канале Псковского государственного университета.

Фото: сайт Псковского государственного университета

С ноября 1980 года Надежда Павлова работала ассистентом, а затем старшим преподавателем кафедры экономики и организации производства Псковского политехнического института, доцентом кафедры финансов и кредита ПсковГУ (ныне - экономики, финансов и финансового права).

Отпевание и похороны состоятся завтра, 31 января, в 12:00 в церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (Кресты, Зеленый переулок, 1).