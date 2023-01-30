Общество

Доверие россиян к банкам подскочило до рекордных 82%

Уровень доверия граждан к банкам в начале 2023 года достиг 82%. Таковы результаты исследования аналитического центра НАФИ, которое есть в распоряжении «Известий». Этот показатель оказался рекордным за все время подобных оценок — с 2012 года.

Активно он начал расти в 2022-м, поднявшись до 74% и полностью совпав с цифрами кризисного 2014 года. Прежде наиболее высокий уровень доверия к финансовый институтам, близкий к нынешнему, наблюдался в 2013-м и составлял 78%. А в период с 2015 по 2021 годы он был около 50-60%.

Граждане положительно отреагировали на способность банковской системы РФ противостоять экономическим шокам, объясняют полученные результаты авторы. В НАФИ «Известиям» уточнили: в основу оценок доверия людей к финорганизациям заложены хорошая репутация банка, отсутствие рисков потери денежных средств и добросовестное отношение к клиенту.

Также в 2022-м вдвое — с 27 до 56 пунктов — вырос индекс NPS (Net Promoter Score), показывающий лояльность граждан к финорганизациям. Он измеряется параллельно с уровнем доверия. Эта метрика оценивается с 2016-го и растет второй год подряд после сильного падения в 2020 году до 1,35 п., говорится в материалах НАФИ. Как оказалось, в этом году 70% россиян стали сторонниками своего основного банка и готовы его рекомендовать знакомым против 54% годом ранее.

В 2022 году начался период серьезных экономических вызовов, связанных с санкционным давлением на банковский и технологический секторы, что вызвало среди граждан сильную социально-психологическую напряженность, рассказал заместитель гендиректора аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов. По его словам, в поисках финансовой защиты россияне сделали выбор в пользу кредитных организаций и банковский сектор их не подвел.

В то же время эксперты напомнили о проблемах — заморозке акций, ограничениях на выдачу валюты и ряде других, с которыми столкнулись россияне в 2022-м.