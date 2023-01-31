Общество

Археологи научили воспитанников псковского «Кванториума» добывать огонь

Археологический центр Псковской области в 2023 году запустил курс археологии для воспитанников детского технопарка «Кванториум», сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».

Фото здесь и далее: «Псковская археология» / Telegram

«С нового года начали курс археологии для ребят из детского технопарка "Кванториум". На первом занятии изучали каменный век и технологии. В ходе попыток добыть огонь ни один стол не пострадал», - рассказали о первом занятии в археологическом центре.

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Ранее директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова заявляла, что в Псковской области сформировалась проблема с подготовкой кадров для археологии.