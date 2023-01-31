Винотеке в Пскове грозит полумиллионный штраф за рекламу алкоголя в соцсети

Винотеке GrandVin в Пскове грозит административный штраф от 100 до 500 тысяч рублей за рекламу алкоголя в социальной сети. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.
Компания нарушила закон, разместив рекламу алкоголя в социальной сети «ВКонтакте», заключили специалисты УФАС по итогам рассмотрения дела. Установлено:
В УФАС напомнили, что размещать рекламу алкогольной продукции в Интернете запрещено. Помимо этого, реклама алкогольной продукции не должна использовать образы людей и животных, в том числе выполненные с помощью мультипликации или анимации. Также запрещена демонстрация процессов курения и потребления алкогольной продукции.