Общество

Винотеке в Пскове грозит полумиллионный штраф за рекламу алкоголя в соцсети

Винотеке GrandVin в Пскове грозит административный штраф от 100 до 500 тысяч рублей за рекламу алкоголя в социальной сети. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

Компания нарушила закон, разместив рекламу алкоголя в социальной сети «ВКонтакте», заключили специалисты УФАС по итогам рассмотрения дела. Установлено:

Компания рекламировала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» алкоголь - виски, коньяк, пиво, шампанское, вино.

Реклама находится в открытом доступе в открытой группе в соцсети «ВКонтакте».

Реклама содержит образы животных и людей.

В рекламе изображены люди, употребляющие алкоголь.

Указаны конкретные бренды алкогольной продукции.

В УФАС напомнили, что размещать рекламу алкогольной продукции в Интернете запрещено. Помимо этого, реклама алкогольной продукции не должна использовать образы людей и животных, в том числе выполненные с помощью мультипликации или анимации. Также запрещена демонстрация процессов курения и потребления алкогольной продукции.