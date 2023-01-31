Общество

Процедуру ухода крестьянина в монастырь в XIX веке раскрыли в псковском архиве

Увольнительное свидетельство крестьянина Псковского уезда для поступления в монашество Псково-Печерского монастыря, датированное 30 ноября 1878 года, опубликовал Государственный архив Псковской области. Документ размещён в группе архива в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение здесь и далее: Государственный архив Псковской области

Данный документ позволяет проследить процедуру ухода крестьянина в монастырь. «Дано это свидетельство, оплаченное гербовым сбором из Псковской казенной палаты за надлежащей подписью и приложением казенной печати, государственному крестьянину Псковского уезда Славковской волости Подзоровского общества деревни Переносова Михаилу Иванову, 26 лет», - говорится в документе.

Ещё в июле крестьянин получил увольнительное разрешение от волостного старшины, в сентябре – приемное свидетельство наместника Псково-Печерского монастыря, затем Михаил Иванов подавал прошение, а в ноябре было получено определение Казенной палаты и согласие губернатора.

«Финальным шагом должна была стать оплата податей и повинностей Подзоровскому обществу, к которому до недавнего времени крестьянин принадлежал», - заметили в архиве.