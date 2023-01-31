Общество

Еще один человек умер от COVID-19 в Псковской области

Еще один человек умер от COVID-19 в Псковской области, всего от коронавируса с начала пандемии скончались 1962 жителя региона. Об этом сообщает Telegram-канал правительства области.

За сутки выявили еще 16 случаев заражения коронавирусом, всего - 126 170. Избавились от заболевания 11 человек, всего выздоровели 124 014 пациентов.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам: