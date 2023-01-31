Еще один человек умер от COVID-19 в Псковской области, всего от коронавируса с начала пандемии скончались 1962 жителя региона. Об этом сообщает Telegram-канал правительства области.
За сутки выявили еще 16 случаев заражения коронавирусом, всего - 126 170. Избавились от заболевания 11 человек, всего выздоровели 124 014 пациентов.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков - 41366/9
- Великие Луки - 18291/1
- Бежаницкий район - 1628/0
- Великолукский район - 2860/0
- Гдовский район - 2260/0
- Дедовичский район - 3111/0
- Дновский район - 1025/0
- Красногородский район - 1146/0
- Куньинский район - 1073/0
- Локнянский район - 1226/0
- Невельский район - 5680/0
- Новоржевский район - 1355/0
- Новосокольнический район - 3318/2
- Опочецкий район - 3854/0
- Островский район - 6105/0
- Палкинский район - 1283/0
- Печорский район - 2998/3
- Плюсский район - 1990/0
- Порховский район - 4573/0
- Псковский район - 9733/0
- Пустошкинский район - 1604/0
- Пушкиногорский район - 1819/0
- Пыталовский район - 1927/0
- Себежский район - 3018/0
- Стругокрасненский район - 2132/1
- Усвятский район - 749/0