Общество

Нюансы подбора кадров перечислили в псковском УФСИН

Нюансы подбора кадров назвала начальник отдела кадров УФСИН России по Псковской области Надежда Федорова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Когда мы говорим о подборе кандидатов, мы должны понимать, что не каждый сможет работать в исполнительной системе. Наше первое знакомство с будущим сотрудником, кандидатом происходит у нас, в отделе кадров, и наша задача заключается не только в проверке документов, но и выявлении потенциала кандидата для службы, где он будет полезен и сможет добиться успехов», - рассказала Надежда Федорова.

Она уточнила, что подбор и расстановка кадров очень важны в исполнительной системе, и потому очень важно еще на этапе приема на работу понять, насколько кандидат готов к предстоящей службе.

«Действительно, приходилось за долгий период службы сталкиваться с разными кандидатами, и в большинстве случаев выявить потенциал кандидата и вырастить специалистов своего дела, которые в настоящее время занимают руководящие должности, хотя совсем недавно начинали как рядовые сотрудники УФСИН», – заключила она.