Нюансы подбора кадров перечислили в псковском УФСИН

Нюансы подбора кадров назвала начальник отдела кадров УФСИН России по Псковской области Надежда Федорова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Она уточнила, что подбор и расстановка кадров очень важны в исполнительной системе, и потому очень важно еще на этапе приема на работу понять, насколько кандидат готов к предстоящей службе.
«Действительно, приходилось за долгий период службы сталкиваться с разными кандидатами, и в большинстве случаев выявить потенциал кандидата и вырастить специалистов своего дела, которые в настоящее время занимают руководящие должности, хотя совсем недавно начинали как рядовые сотрудники УФСИН», – заключила она.