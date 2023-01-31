Общество

Постельное белье для островского центра спецобразования будут шить в местной колонии

Исправительная колония №2 УФСИН России по Псковской области (Островский район) продолжает работу по поиску новых заказчиков среди государственных и муниципальных органов власти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Расширение производственного потенциала исправительных учреждений и увеличение количества рабочих мест для людей, отбывающих наказание, – приоритетная задача уголовно-исполнительной системы, отметили в ведомстве. Осужденные, обеспеченные работой, имеют возможность выплачивать иски, причиненные преступлением.

С этой целью заместитель начальника - начальник центра трудовой адаптации осужденных ИК-2 УФСИН России по Псковской области Сергей Даньшов провел рабочую встречу с директором общеобразовательного учреждения Псковской области «Центр специального образования №2» (Остров) Геннадием Комаром.

После ознакомления с каталогом производимой продукции стороны договорились о заключении государственных контрактов на пошив текстильных изделий для нужд общеобразовательной организации: постельного белья, вафельных и махровых полотенец. В настоящий момент производится расчет начальной максимальной цены контрактов и согласование сроков поставки.