Общество

Эксперт предупредил об угрозе безопасности всей платформе Android

В 2023 году ожидается релиз Android 14. Google уже выразил намерения в рамках борьбы с вредоносным ПО блокировать загрузку устаревших приложений на новый Android. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Роскачестве.

По словам Google, действуя таким образом, он намеревается сдержать распространение вредоносных программ на Android. Однако, получается, что в Google Play Store на Android 14 уже нельзя будет установить приложения, скажем, для версии Android 8.1. Разработчики будут вынуждены оставлять только приложения для последних версии, а для устаревших устройств придется искать другие площадки.

«Количество пользователей на новой версии Android (на момент написания это Android 13 Tiramisu) — менее 6%. Возникает закономерный вопрос. Что насчет поддержки устройств производителями? Ведь далеко не всегда пользователь принимает решение о переходе устройства на новую версию ОС. Да и сами производители не торопятся вводить многолетнюю поддержку своих устройств с переходом на актуальные версии операционных систем, как, например, это делает Apple. Получается, что пользователи не смогут в одночасье перейти на новую версию Android и для подавляющего большинства Google Play Market станет закрытой площадкой, тем самым вынуждая искать альтернативы», - рассказал старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

Есть риск, что Google Play Market вдруг станет магазином приложений только для устройств новейших версий. Это, безусловно, повысит защищенность самого Play Market, однако крайне негативно скажется на безопасности всей платформы Android в целом.

Центр цифровой экспертизы Роскачества считает, что для развития отечественных магазинов приложений такой шаг будет однозначным плюсом. Пользователи и разработчики захотят найти надежную альтернативу, что и подстегнет небывалый рост магазинов приложений.