Общество

Осужденные в Себежском районе встретились с представителем службы судебных приставов

Временно исполняющий обязанности начальника отдела судебных приставов Себежского и Пустошкинского районов Псковской области Оксана Катасонова посетила исправительную колонию № 3, расположенную в поселке Идрица Себежского района. Главной целью стало проведение с осужденными информационно-разъяснительного семинара. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В режиме диалога осужденные задали насущные вопросы, затрагивающие сферу деятельности судебных приставов. Так, их интересовали последствия неуплаты задолженности по разным видам исполнительных производств. Особое внимание было уделено теме взыскания алиментов, а также порядку восстановления водительских прав при наложении исковых обязательств.

Отметим, правовые встречи с сотрудниками УФССП России по Псковской области проводятся в рамках межведомственного взаимодействия и проходят на регулярной основе во всех учреждениях, подведомственных УФСИН России по Псковской области.