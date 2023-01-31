Общество

Врачи пришили россиянину полностью отрубленную топором кисть

Несчастный случай произошел в Краснодарком крае, когда мужчина рубил дрова во дворе дома. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава России.

Он сразу перетянул поврежденную руку резиновым шлангом и попросил друга отвезти его в больницу. Из районной больницы его транспортировали в краевую на вертолете санавиации.

Операция длилась 7 часов и проводилась в несколько этапов: пока травматологи фиксировали перелом и работали над нервами, сосудистые хирурги сшивали сосуды и восстанавливали кровоток.

Всё прошло успешно: сразу после операции пациент даже смог пошевелить пальцами. Теперь ему предстоит длительная реабилитация.