Общество

Псковских студентов и начинающих специалистов приглашают на олимпиаду «IT-Планета 2023»

Стартовала регистрация участников XIV Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2023», которая будет проходить до 28 февраля 2023 года на официальном сайте соревнований world-it-planet.org. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

К участию приглашают студентов и молодых дипломированных специалистов в возрасте от 18 до 35 лет (в зависимости от условий конкретного конкурса). Конкурсная программа состоит из 16 конкурсов: по робототехнике, программированию, администрированию операционных систем, веб-дизайну, сетевым технологиям, 3D-моделированию, информационной безопасности, разработке мобильных приложений и другим направлениям.

При этом в 2023 году конкурсная программа олимпиады открыта не только для ИТ-специалистов, но и для пользователей ИТ-решений.

Помимо соревновательного духа, ИТ-Олимпиада имеет просветительский характер. Благодаря проводимой в рамках соревнований онлайн-школе участники смогут познакомиться и разобраться в тонкостях работы с различными перспективными технологиями, применяемыми в различных отраслях экономики, что даст им хорошую теоретическую и практическую подготовку для последующего трудоустройства.

«IT-Планета 2023» проходит согласно следующему графику:

Старт олимпиады. Регистрация участников — c 1 января по 28 февраля 2023 года в онлайн-формате;

Отборочные этапы — c 1 февраля по 30 апреля 2023 года в онлайн-формате;

Международный Финал — с 26 по 29 мая 2023 года в очном-формате.

Организатором соревнований является автономная некоммерческая организация «Центр развития инновационных технологий "ИТ-Планета"» (it-planet.org).

Соорганизаторами являются Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (arppsoft.ru) и Некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ» (russoft.org).

Соревнования проходят на российской инновационной платформе Braim.org