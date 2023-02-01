Общество

Помощь многодетным семьям в борьбе с борщевиком Сосновского организована в Псковской области

На территории Псковской области действует государственная мера поддержки по возмещению части затрат гражданам, имеющим трех и более детей, являющихся собственниками земельных участков, предоставленных им однократно бесплатно для целей индивидуального жилищного строительства, на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области осуществляет прием документов на получение субсидии гражданами, имеющим трех и более детей в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий из областного бюджета гражданам на возмещение части затрат на обработку засоренных борщевиком Сосновского земельных участков, утвержденным постановлением администрации Псковской области от 14 октября 2021 года № 375.

Окончательный срок предоставления гражданами документов на получение субсидии до 15 декабря текущего года.

По вопросам можно обращаться в комитет по телефону: (8112) 299–523 (добавить 129).