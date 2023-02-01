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Общество

Ещё 20 жителей Псковской области заразились коронавирусом

01.02.2023 12:37|ПсковКомментариев: 0

Ещё 20 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки, всего с начала пандемии подтвердили 126 190 случаев заражения. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

16 пациентов выздоровели от заболевания, всего в регионе 124 030 человек избавились от COVID-19. Летальных случаев за сутки не зафиксировали, за период пандемии умер 1962 житель региона.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам:

  • Псков –41381/15
  • Великие Луки –18293/2
  • Бежаницкий район –1628/0
  • Великолукский район –2860/0
  • Гдовский район –2260/0
  • Дедовичский район –3111/0
  • Дновский район –1025/0
  • Красногородский район –1146/0
  • Куньинский район –1073/0
  • Локнянский район –1227/1
  • Невельский район –5680/0
  • Новоржевский район –1355/0
  • Новосокольнический район –3318/0
  • Опочецкий район –3854/0
  • Островский район –6105/0
  • Палкинский район –1283/0
  • Печорский район –2998/0
  • Плюсский район –1990/0
  • Порховский район –4573/0
  • Псковский район –9735/2
  • Пустошкинский район –1604/0
  • Пушкиногорский район –1819/0
  • Пыталовский район –1927/0
  • Себежский район –3018/0
  • Струго-Красненский район –2132/0
  • Усвятский район –749/0
Теги: #статистика #covid-19
Источник: Псковская Лента Новостей
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