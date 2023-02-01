Общество

Собаки во дворе дома №4а на улице Индустриальной в Пскове неагрессивны - зоозащитница

Информация о стае агрессивных собак на улице Индустриальной, №4а в Пскове не соответствует действительности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель АНЗО «Шанс» Мария Величко.

Фото: АНЗО «Шанс»

Она отметила, что в этом дворе постоянно живут несколько собак, но они абсолютно не агрессивны. «Заявку нам передали, мы её отработали, посмотрели. Собаки есть, они неагрессивные, поэтому никого не отловили. Ситуацию будем мониторить», - сообщила Мария Величко. Она уточнила, что пока контракт с городом на отлов бездомных животных находится в процессе заключения.

Руководитель «Шанс» добавила, что проблемы зачастую создают животные из частного сектора, находящиеся на самовыгуле. К примеру, в доме №16 на улице Инженерной живёт течная сука, которая собирает кобелей со всей округи, указала зоозащитница.

Ранее читатели ПЛН сообщили, что целая стая псов держит в страхе весь двор. Якобы собаки постоянно кидаются на людей, облаивают, пугают детей на детской площадке.