Общество

Официального представителя главного туристического конкурса страны выберут в Псковской области

Конкурс «Мастера гостеприимства» (проект президентской платформы «Россия - страна возможностей») открывает новый набор программы «Послы гостеприимства». В каждом субъекте России будет выбран официальный представитель главного туристического конкурса страны, которому предстоит развивать региональное турсообщество, сообщает пресс-служба АНО «Россия - страна возможностей». Мастера гостеприимства Псковской области могут подать заявки на участие в программе до 8 февраля на официальном сайте проекта.

Конкурс «Мастера гостеприимства» проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

«Первый набор программы "Послы гостеприимства" стартовал в 2022 году и объединил 107 неравнодушных человек из 78 регионов страны. Это люди, искренне любящие свои города и села, развивающие территории нашей страны, вдохновляющие своих туристов на путешествия по России. За год мастерам удалось интегрироваться в более чем 45 федеральных событий, провести 160 презентаций в вузах и отраслевых мероприятиях, более 500 активностей в своих городах и селах, а также создать в регионах сообщества людей, готовых совместно действовать, творить, придумывать и воплощать, чтобы сделать российское гостеприимство общемировым брендом. В 2023 году мы планируем выбрать послов гостеприимства в каждом из субъектов страны», - рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Агафонов.

Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов отметил, что целью программы «Послы гостеприимства» в 2023 году станет формирование активного сообщества профессионалов индустрии гостеприимства и содействие развитию туристической привлекательности регионов России путем продвижения конкурса и привлечения новых перспективных кадров к участию в нем. Послам предстоит продвигать конкурс «Мастера гостеприимства» среди профессионального сообщества, поддерживать представителей индустрии в своих городах, объединять сотрудников индустрии, органы власти, бизнес, молодежь, общественные организации, неравнодушных к развитию страны жителей.

В 2022 году послом гостеприимства Псковской области был выбран финалист конкурса «Мастера гостеприимства», исполнительный директор «Изборск-Парка» Дмитрий Блицын: «Я участвую в конкурсе "Мастера гостеприимства" платформы "Россия - страна возможностей" уже третий раз. Первые два сезона подарили сумасшедший драйв, полезные знакомства, новые горизонты и чувство прекрасного. В третий сезон пришел не только за победой, но и стал официальным представителем главного туристического конкурса страны в своем регионе. Для меня это почетно и ответственно».

Участниками второго набора программы «Послы гостеприимства» могут стать полуфиналисты, финалисты, победители конкурса «Мастера гостеприимства» 2019-2022 годов от 23 лет, проживающие на территории одного из субъектов России. Набор в программу «Послы гостеприимства» осуществляется на конкурсной основе.

Запуск нового набора программы «Послы гостеприимства» пройдет в три этапа. Первый этап — прием заявок (до 8 февраля 2023 года). Чтобы стать официальным представителем региона, необходимо записать короткий видеоролик (до 1 минуты) с презентацией проекта «Мастера гостеприимства» через призму своего участия. Ролик необходимо выложить на личной странице социальной сети «ВКонтакте», указать хештеги #МастераГостеприимства2023, #ХочувПослы, #РоссияСтранаВозможностей. После кандидат должен заполнить анкету на сайте, поделиться в ней информацией о том, чем он может быть полезен индустрии как посол гостеприимства, поделиться видением развития сообщества индустрии гостеприимства в своем регионе, ожиданиями от участия в программе (в анкете необходимо прикрепить ссылку на ролик).

Второй этап - собеседование (20-28 февраля). Кандидаты, успешно прошедшие дистанционный отбор, получат возможность пройти собеседование с дирекцией конкурса.

Третий этап - объявление результатов программы (до 6 марта). По итогам прохождения двух этапов отбора каждый кандидат получит письмо с результатом на адрес электронной почты, указанный при подаче заявки.

В каждом субъекте страны будет выбран один посол гостеприимства. Дирекция конкурса оставляет за собой право увеличения количества послов от одного региона в случае заинтересованности субъекта. Участие в программе «Послы гостеприимства» не препятствует участию в конкурсе «Мастера гостеприимства». Для участников на весь период будут введены ключевые показатели в рамках деятельности. По итогам будут выбраны 10 самых активных послов, которые получат специальные призы от дирекции проекта.

Проект «Мастера гостеприимства» объединяет людей индустрии туризма и сервиса из разных регионов России, создает условия для их обучения, обмена опытом, творческого сотрудничества, реализации потенциала участников, а также повышения стандартов сервиса и престижа профессий в сфере гостеприимства, развивает территории страны и создает кадровый туристический потенциал России.

Партнерами конкурса «Мастера гостеприимства» выступают Федеральное агентство по делам молодежи, корпорация «Туризм. РФ» и другие организации.