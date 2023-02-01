Общество

Псковичи демонстрируют в Сети свои конструкции для вяления рыбы. ФОТО

Свои конструкции для вяления рыбы в домашних условиях показывают подписчики группы «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Михаил Алексеев

«Первая партия пошла», - написал автор публикации, прикрепив два снимка.

Фото: Михаил Алексеев

«Представляю ароматы в доме. Вяленая рыба рядом с косметикой, ваша женщина очень терпелива», - прокомментировала фото подписчица сообщества.

Фото: Денис Васильев

«Моя тоже терпит», - ответил ей другой мужчина, который также прикрепил фотографии процесса вяления рыбы.

Фото: Вячеслав Макаров

«Она пахнет только пока сырая, буквально 1-2 дня. <...> Вот так вялю и сплю рядом, и ничем не пахнет», - рассказал о своей конструкции для вяления рыбы ещё один подписчик.

Фото: Владимир Михайлов

«Моя конструкция», - написал мужчина, который предпочитает вялить рыбу напротив отопительной печи.

Фото: Наталья Лялина (Колосова)

Другая женщина прикрепила в комментариях фотографию, на которой рыба вялится в теплице.

Фото: Даниил Быстров

Ещё один подписчик показал, что предпочитает вялить рыбу на балконе.