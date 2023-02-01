Общество

Фальсифицированное сливочное масло выявили в соцучреждениях Пскова

Фальсифицированное сливочное масло выявили в социальных учреждениях города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В январе инспекторы ведомства по требованию прокуратуры произвели отбор проб сливочного масла в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса.

Образцы проб молочной продукции направили на лабораторную экспертизу. В результате было установлено, что «масло крестьянское сладко-сливочное 72,5%» (пачка 0,180 кг ГОСТ), произведённое ООО «Молоко-К», не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» по следующим показателям:

бета-ситостерин,

кампестерин,

стигмастерин.

Также оно не соответствует требованиям ГОСТ 32261–2013 по жирно-кислотному составу.

Результаты лабораторных исследований разместили во ФГИС «Сирано». Информационная система предназначена для раннего оповещения всех заинтересованных лиц и организаций при выявлении небезопасных, не соответствующих установленным требованиям подконтрольных грузов для обеспечения эффективности и завершенности мер ветеринарного надзора и контроля, пояснили в ведомстве.

Информационные письма направят в адреса социальных учреждений и прокуратору Псковской области.

Сведения о выявленных нарушениях направили и в адрес производителя для принятия мер в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании».