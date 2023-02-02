Общество

Рабочая неделя в феврале сократится до трех дней в связи с праздником

Рабочая неделя в феврале сократится до трех дней в связи с празднованием Дня защитника Отечества, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Роструда.

Согласно трудовому законодательству рабочий день в среду 22 февраля, накануне праздника, должен закончиться на 1 час раньше. Далее идут четыре дня отдыха подряд - с четверга 23 февраля по воскресенье 26 февраля. Это стало возможным благодаря тому, что день отдыха с воскресенья 1 января перенесен на пятницу 24 февраля.

Следующие праздничные выходные в 2023 году ожидаются: