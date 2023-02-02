Общество

Длительные ожидания скорой помощи прокомментировали в псковском облздраве

Служба скорой помощи в Псковской области в течение 20 минут старается отработать экстренные вызовы. На неотложные же вызовы специалисты выезжают в порядке очереди. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Естественно, каждая жалоба (на скорую помощь — ред.) разбирается. Но из общего пула жалоб очень многие продиктованы тем, что люди не очень хорошо себе представляют, для чего существует скорая помощь и каким образом она должна работать», - сказала Надежда Рагозина.

Эксперт пояснила, что все вызовы скорой помощи делятся на две категории: экстренные и неотложные. Экстренные вызовы — когда ситуация потенциально опасна для жизни (инфаркт, инсульт, ДТП, суицид, отравление). «Вот эти вызовы должны быть обслужены буквально незамедлительно. И есть официально утвержденный временной критерий – не позже, чем через 20 минут от поступления», - пояснила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению.

Неотложные вызовы — это головная боль при повышенном давлении, повышенная температура, продолжила она. «Строго говоря, это вообще не задача скорой помощи, это задача неотложной помощи поликлиник. И вот эти вызовы приходится обслуживать скорой помощи просто потому, что поликлиника не справляется. Им бы спасибо сказать за то, что они на себя принимают непрофильные функции, а не жаловаться на них. Но, тем не менее, проблема. И вот эти вызовы обслуживаются просто в порядке поступления. И там действительно бывает ожидание по несколько часов», - заметила Надежда Рагозина.