Общество

Отдельные категории налогоплательщиков обязаны самостоятельно заявить право на льготу - УФНС

Организации, которые имеют право на льготы по транспортному или земельному налогу, для своевременного предоставления льгот за 2022 год должны самостоятельно направить в налоговый орган заявление о предоставлении льготы до 1 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Кроме того, им необходимо также направить заявление по налогу на имущество организаций, в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется исходя из кадастровой стоимости.

Информация для налогоплательщиков:

форма заявления о предоставлении организациям налоговых льгот по транспортному и земельному налогам и порядок его заполнения утверждены приказом ФНС России от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@;

форма заявления о предоставлении организациям налоговых льгот по налогу на имущество организаций и порядок его заполнения утверждены приказом ФНС России от 09.07.2021 № ЕД-7-21/646@.

Индивидуальные предприниматели, находящиеся на специальных налоговых режимах, также до 1 апреля 2023 года должны предоставить заявление на льготу по налогу на имущество в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности.

Налоговая напоминает, что заявления и документы, подтверждающие льготу, удобнее всего представить в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщика» или по телекоммуникационным каналам связи. В том случае, если документы оформляются в бумажном виде, то заявление можно направить или принести в любой налоговый орган Псковской области. По результатам рассмотрения заявления направляется уведомление о предоставлении налоговой льготы либо сообщение об отказе.

О льготах, действующих на территории региона, можно узнать в интернет-сервисе ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».