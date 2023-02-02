Общество

Учащиеся учебно-консультационного пункта СИЗО-1 в Пскове почтили память героев Сталинградской битвы

Классный час «Сталинград - 200 дней мужества и стойкости» прошел в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, обучающиеся посмотрели документальный фильм об одном из важнейших сражений Великой Отечественной войны, узнав об этапах битвы и ее героях, а также ознакомились с произведениями художественной литературы.

Вторая часть классного часа была посвящена беседе о псковском поэте Игоре Григорьеве. Он встретил войну семнадцатилетнем юношей и все четыре года посвятил борьбе с фашистским игом, сражаясь не только делом, но и словом. Учащиеся познакомились с его поэзией, являющейся настоящим уроком гражданственности и патриотизма.

«Помните исторические события и героические подвиги солдат, людей нашего государства, которые своим мужеством, стойкостью, любовью к Родине переломили ход войны. Победа под Сталинградом 2 февраля 1943 года стала решающей в мировой истории, об этом важно помнить всем», - отметила педагог.

Завершилось мероприятие зажжением свечей памяти и минутой молчания.