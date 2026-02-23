 
Обществознание исключат из школьной программы 8-х классов

С сентября 2026 года обществознание в школах будут преподавать только для учеников 9-11-х классов, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что подготовка новых единых учебников по этому предмету завершена.

«Переход на новые программы по обществознанию происходит постепенно в течение двух лет. С 1 сентября 2025 года обществознание осталось для учеников 8-11-х классов, с 1 сентября 2026 года этот предмет будет преподаваться в 9-11-х классах»,— сказал Сергей Кравцов РИА Новости.

В октябре 2024 года Сергей Кравцов подписал приказ, которым сократил количество уроков по обществознанию. До сентября 2025-го его преподавали по одному часу в неделю в 6-9-х классах и по два часа в 10-11-х классах. Когда изменения вступили в силу, освободившиеся часы заняли уроками истории.

