Россияне смогут забрать остаток средств маткапитала меньше 10 тысяч рублей

Жители России получили возможность забрать остаток средств материнского капитала, если его сумма не превышает 10 тысяч рублей. Это следует из данных, 23 февраля опубликованных Соцфондом РФ.

Эти деньги выплачиваются единовременно, а потратить их можно на любые нужды.

Для получения выплаты владельцу сертификата достаточно подать заявление через портал «Госуслуги». После одобрения Социальный фонд перечислит всю оставшуюся сумму на банковский счет заявителя.

Если сумма остатка маткапитала превышает 10 тысяч рублей — это нововведение не работает, пишет РИА Новости.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин 3 февраля информировал, что право на получение ежемесячной выплаты из материнского капитала имеют семьи с ребенком до трех лет и доходом ниже двукратной величины установленного в регионе прожиточного минимума.