Общество

Жители стругокрасненской деревни Хредино проголосовали против её переименования

Жители стругокрасненской деревни Хредино проголосовали против её переименования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Стругокрасненского района.

Инициатива по переименованию деревни поступила от частного лица. Узнав об этом, местные жители в течение нескольких дней обсуждали в социальных сетях вопрос о переименовании деревни. Инициативная группа собрала более 80 подписей жителей против данной инициативы. Среди аргументов против переименования, в первую очередь, встречается желание сохранить историю места, заметили в администрации.

2 февраля в Хрединском сельском Доме культуры состоялись публичные обсуждения по данному вопросу.

«Нельзя менять по желанию одного человека многовековую историю деревни. Я считаю, что ко всем изменениям названий населенных пунктов нужно подходить аккуратно и взвешенно. Такое решение должны принимать сами жители», - сказала бывшая глава сельского поселения Татьяна Емельянова.

Жители деревни Хредино единогласно проголосовали против переименования. Как напомнили в администрации района, в 1834 году значится деревня Хредино Лужского уезда, в которой проживало 196 жителей.