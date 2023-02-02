Общество

Более 100 детей находятся на учете по онкологическим заболеваниям в Псковской области

112 детей находятся на учете по онкологическим заболеваниям в Псковской области. Об этом сообщил главный врач Псковского областного онкологического диспансера Александр Юров в ходе брифинга в объединённом пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 3 февраля.

«У нас ведется регистр и по детской онкологии. 112 детей находится на учете в Псковской области. Наша область отличается тем, что у нас есть детский онколог. Он находится в детской областной больнице и ведет курацию, динамическое наблюдение данных пациентов», – сказал он.

Александр Юров отметил, что специализированные виды лечения дети получают в медицинских учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга.

«В случае каких-то необходимых мероприятий, которые сопряжены с динамическим наблюдением, пациенты получают помощь в детской областной больнице», – добавил он.