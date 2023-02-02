Ситуацию с онкозаболеваниями в Псковской области обсудили в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись онлайн-брифинга о ситуации с онкологическими заболеваниями в Псковской области, который состоялся в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» сегодня, 3 февраля.
Его участниками стали:
Тема разговора выбрана неслучайно — 4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы против рака. Эта дата была учреждена, чтобы повысить осведомлённость жителей планеты об этой болезни, привлечь внимание к ее предотвращению, выявлению и лечению.
В рамках брифинга Надежда Рагозина и Александр Юров рассказали, каковы причины онкологических заболеваний, как уберечь себя от этой болезни, какая динамика заболеваемости раком отмечается в Псковской области, удается ли сдерживать рост смертности и насколько успешно действуют меры профилактики онкозаболеваний. Отдельное внимание уделили направлениям работы Псковского онкодиспансера.