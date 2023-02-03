Общество

79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Гдове

79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Гдове. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Гдовского района Алексей Васильев.

«Наша с вами задача помнить, ценить и почитать это в каждом поступке, быть достойными поколений подаривших мир и жизнь на нашей земле. Дорогие земляки, поздравляю вас с днём освобождения Гдова! Низкий поклон всем тем, кто отстоял и фактически отстроил заново наш город и район. Желаю всем мирного неба над головой, благополучия, крепкого здоровья, семейного счастья. С праздником!» - написал он.

Гдов был освобождён от немецко-фашистких захватчиков партизанами 9-й Ленинградской бригады и бойцами 196-й стрелковой дивизии в ходе Ленинградско-Новгородской операции 4 феварля 1944 года.

Гдовский район был оккупирован фашистскими войсками в июле 1941 года. Оккупация продлилась 2,5 года. За это время в Гдове были взорваны и сожжены 606 из 640 зданий, уничтожены памятники культуры, разрушена промышленность.

В январе 1944 года, после отступления немецкой армии, город был практически полностью разрушен. Восемь жителей Гдова стали Героями Советского Союза.