Общество

Спрос на экологов на Северо-Западе России за год вырос на 34%

Спрос на экологов на Северо-Западе страны за год вырос на 34%. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе hh.ru, это один из самых высоких показателей в России.

Аналитики hh.ru выяснили, какие отрасли нуждаются в экологах сейчас больше и всего и насколько выросла зарплата таких специалистов.

Географическая структура спроса на экологов свидетельствует, что наибольший спрос на данных специалистов сейчас держится у работодателей из Москвы и области, а также у компаний из Приволжского ФО и Северо-Западного ФО. В целом каждая десятая вакансия для эколога размещена именно работодателями из СЗФО. По сравнению с прошлогодними показателями спрос на экологов в СЗФО вырос на 34%.

Сильнее всего потребность на Северо-Западе, судя по приросту вакансий за год, испытывают прямо сейчас компании из Ленобласти (рост новых вакансий в сфере экологии в 6 раз за год). Не отстают в спросе на экологов компании из Архангельской области (рост спроса на 40% за год), Петербурга (+37% новых рабочих мест).

По сравнению с прошлым годом наибольший прирост вакансий для экологов зафиксирован в госорганизациях (рост числа новых вакансий в 4 раза), в сфере ЖКХ (+104% новых рабочих мест), у центров оказывающих услуги бизнесу, консалтинг и мониторинг (+100% новых вакансий), у работодателей из сферы тяжелого машиностроения (+91%), а также в сфере химического производства (+53%).

«Если судить по доле новых рабочих наиболее активно на данный момент в СЗФО размещают вакансии для экологов промышленные, производственные, строительные компании, работодатели из сферы ретейла, а также центры, оказывающие услуги бизнесу. За год у работодателей сильно вырос спрос на опытных специалистов-экологов: +167% новых вакансий с требованием стажа более 6 лет. И при этом упал спрос на новичков в профессии: -38% вакансий для начинающих экологов. Также работодатели стали чаще приглашать экологов работать по вахте: +17% новых рабочих мест. И в данном случае соискателям-экологам можно найти очень выгодное место. Так как одни из самых высоких зарплат в экологии предлагают компании из сферы производства, строительства, добычи сырья и у них же, как правило, наибольший процент вахтовых вакансий», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

За год выросли и доходы экологов. Так, в целом по стране средняя зарплата эколога выросла на 11% (с 45 000 до 50 000 рублей), максимальные зарплаты достигают 138 000 рублей. На Северо-Западе стали больше платить экологам работодатели из Петербурга (рост на 9 500 рублей за год), из Архангельской области (рост доходов на 12 000 рублей), из Ленобласти (прирост зарплат на 15 000 рублей), из Новгородской области (рост на 5 600 рублей).