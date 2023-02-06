Общество

Потомки без вести пропавшего красноармейца ищут его следы в Псковской области

Потомки Фёдора Герасимова ищут любую информацию о его судьбе в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Он появился на свет в 1908 году. Перед войной женился. В самом начале Великой Отечественной войны был призван на фронт.

Летом 1941 года по пути на фронт отправил единственное письмо жене. Обратного адреса на конверте не было. Как не было и никакой информации, к какой части был приписан, куда передислоцируют.

Известно только, что пропал без вести в феврале 1942 года. Других данных ни в одном архиве нет, отметили заявители.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1838784.