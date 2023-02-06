Общество

Охотники зафлажили стаю волков в Островском районе

Охотники зафлажили стаю волков в Островском районе. Об этом сообщается в группе «Природа 60» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: pixabay.com

«5 февраля в Островском районе (деревни Татищево, Махново) зафлажили волков. По предварительным данным, 6 штук. Сбор в деревне Юршино 6 февраля в 11.00. Все желающие могут принять участие, желательно гладкие стволы, картечь», - рассказал и охотники.

Добавим, термин «зафлажить» при охоте на волков и лисиц означает окружение места, где они находятся, флажками, прикрепленными к шнуру.

Ранее сообщалось, что охотники застрелили двух волков в Пушкиногорском районе.