Общество

Численность населения Псковской области опустилась ниже 590 тысяч человек

Численность постоянного населения в Псковской области на 1 января 2023 года составила 587 518 человек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате, такие данные специалисты опубликовали по предварительная оценке.

Оценка численности дана с учётом итогов Всероссийской переписи населения, которая прошла в 2021 году.

В том числе в ведомстве насчитали 416 359 горожан и 171 159 сельских жителей.

В среднем за 2022 год в области проживало 592 208 человек.

При этом численность постоянного населения на 1 января 2022 года оценили в 613 356 человек.