Общество

Раскрываемость преступлений снизилась в Псковской области

Раскрываемость преступлений в Псковской области по итогам 2022 года снизилась и составила 60,1% (-4,9%). Сократилась на 2,8% и раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений (60,7%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Остается крайне низкой раскрываемость мошенничеств, совершенных с использованием ИТТ (8%), ухудшилась раскрываемость квартирных краж (-4,1%), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (- 8,1%).

Существенное снижение раскрываемости преступлений отмечено в городе Великие Луки (-7,1%), городе Пскове (-6,7%), Псковском (-25,3%), Островском (-7,5%), Пыталовском (-6,9%) районах.

Наиболее низкой раскрываемостью тяжких и особо тяжких преступлений характеризуется деятельность правоохранительных органов в городе Великие Луки (29,3%), Стругокрасненском (37,9%), Невельском (52,1%), Псковском (54,8%) и Плюсском (56,5%) районах, в основном за счет преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и квалифицированных краж.

Данные обстоятельства в числе прочего связаны с качеством надзора за оперативно-розыскной деятельностью поднадзорных правоохранительных органов, заметили в прокуратуре. По-прежнему практически отсутствуют результаты работы оперативных подразделений по выявлению преступлений на приоритетных общественно значимых направлениях деятельности:

в сферах жилищно-коммунального хозяйства (0),

в реализации национальных проектов (1),

фактов легализации преступных доходов (0).

«(Статистика - ред.) явно не соответствует реальной ситуации. Одновременно растет число неразысканных преступников и без вести пропавших лиц, неопознанных трупов. Остается высоким остаток нераскрытых преступлений прошлых лет», - отметили в ведомстве.