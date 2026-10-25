Антон Мороз: Регион граничит сразу с тремя государствами, поэтому таможенные пункты здесь становятся важнейшим звеном

Депутат Государственной Думы девятого созыва Антон Мороз поздравил сотрудников и ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 25 октября. Свои пожелания и слова благодарности он опубликовал в своём канале Мах.

«От всей души поздравляю сотрудников и ветеранов таможенной службы – людей, кто стоит на страже экономической безопасности страны, обеспечивает прозрачность внешней торговли и защищает интересы наших граждан. Для Псковской области эта профессия имеет особое значение. Регион граничит сразу с тремя государствами, и таможенные пункты здесь становятся важнейшим звеном внешнеэкономической деятельности. Сотрудники таможни ежедневно обеспечивают баланс между поддержкой добросовестной торговли и строгим контролем - проверяют грузы, следят за соблюдением запретов и ограничений, выявляют попытки провоза контрафакта и контрабанды», - отметил Антон Мороз.

Депутат подчеркнул, что благодаря работе сотрудников таможни удаётся сохранить прозрачность товарооборота и не допустить ущерба экономике.

«Отдельные слова благодарности – ветеранам службы: ваш опыт и наставничество – это фундамент, на котором строится работа новых сотрудников. Желаю всем сотрудникам таможенной службы крепкого здоровья, благополучия, спокойных дежурств и уверенности в завтрашнем дне. Пусть профессионализм и принципиальность всегда находят признание, а результаты труда служат опорой для развития региона и всей страны!» - заключил Антон Мороз.